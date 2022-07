0 Facebook Napoli, il corpo ritrovato a Pianura è di Andrea Covelli: “Una vendetta trasversale” La morte di Andrea sembra assumere i lineamenti di una punizione esemplare, una vendetta trasversale Cronaca 2 Luglio 2022 10:15 Di redazione 1'

Lascia senza parole quanto accaduto a Pianura, quartiere di Napoli: ritrovato – ieri sera – il cadavere di Andrea Covelli, il 27enne scomparso la notte del 29 giugno e rapito da due ragazzi. Il giovane è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco, uno anche in faccia.

Andrea Covelli, la conferma ufficiale sul ritrovamento del corpo

Come spiega Fanpage è arrivata anche la conferma ufficiale – il cadavere, ritrovato tra via Pignatiello e via Gustavo Serena è quello del giovane Andrea. I familiari sono stati immediatamente convocati dopo il ritrovamento: la mamma ha rifiutato di riconoscere il corpo date le condizioni in cui versava.

‘Una punizione esemplare’

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, ma – come spiega Il Riformista – la morte di Andrea sembra assumere i lineamenti di una punizione esemplare, una vendetta trasversale, in una guerra tra clan rivali. Dimostrare a quelli di via Torricelli, che loro, quelli di via Napoli, sono più forti, più cattivi, più spietati.