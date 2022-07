0 Facebook Napoli, il cadavere ritrovato a Pianura sembra essere quello di Andrea Covelli Cronaca 1 Luglio 2022 23:46 Di redazione 1'

Manca ancora l’ufficialità del caso, ma il corpo ritrovato senza vita a Pianura – quartiere di Napoli – sembra essere di Andrea Covelli, il 27enne scomparso2 giorni fa.

Ritrovato cadavere a Pianura, sembra essere quello di Andrea Covelli

Il cadavere ritrovato dalla Polizia è quasi sicuramente di Andrea Covelli – manca ancora l’ufficialità delle fonti investigative – Ritrovate sul corpo ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco, almeno tre. I genitori si sarebbero rifiutati di identificare il cadavere perché in condizioni irriconoscibili. La mamma Rosaria Vicino è stata colta da malore e non è stata in grado di riconoscere il corpo