Scomparso Andrea Covelli, elicottero della Polizia in volo a Pianura. Il papa: "E' rinchiuso in qualche scantinato" La ricerca aerea della Polizia non ha ancora dato frutti Cronaca 1 Luglio 2022

Ancora non si hanno notizie di Andrea Covelli, ragazzo scomparso a Pianura, quartiere di Napoli ormai più di 48 ore fa. Stamattina, venerdì 1 luglio, come spiegato dal sito ‘Il Riformista‘, nei cieli del comune flegreo è volato un elicottero della Polizia per ispezionare la Selva, un’area boschiva. Questo luogo è stato indicato ai genitori del ragazzo da una chiamata anonima.

Scomparso Andrea Covelli, elicottero della Polizia in volo per cercarlo

La ricerca aerea della Polizia non ha ancora dato frutti. Affidate le indagini agli agenti della Squadra Mobile di Napoli i quali stanno sorvegliando le immagini delle telecamere di video-sorveglianza che mostrano gli ultimi movimenti di Andrea.

Il ragazzo potrebbe essere in qualche scantinato

Per il papà di Andrea, il ragazzo potrebbe essere in qualche scantinato di via Napoli, a Pianura. Quell’area è ‘gestita’ dal clan Calone-Marsicano-Esposito-Loffredo, in lotta da diverso tempo con il gruppo Carillo-Perfetto.