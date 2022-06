0 Facebook Scomparso a Pianura Andrea Covelli, la frase agghiacciante: “Una famiglia presto piangerà” Il ragazzo era uscito, la scorsa notte, verso le 2 per andare a comprare dei cornetti in via Dell'Epomeo Cronaca 30 Giugno 2022 17:22 Di redazione 1'

S’infittisce il mistero per la scomparsa del giovane 26enne di Pianura – quartiere di Napoli – Andrea Covelli. Il ragazzo era uscito, la scorsa notte, verso le 2 per andare a comprare dei cornetti in via Dell’Epomeo. Lì due persone si sono avvicinate in sella ad una moto: avrebbero preso il suo cellulare e le chiavi del suo motociclo costringendolo a seguirli.

Andrea scomparso a Pianura, la frase agghiacciante

La famiglia ha sporto denuncia per la scomparsa di Andrea: secondo alcune testimonianze raccolte, negli ultimi giorni, a Pianura, in via Evangelista Torricelli – zona molto calda per la faida tra clan rivali – c’era uno strano movimento. Le persone del quartiere sarebbero state invitate a non uscire perché sarebbe circolata la voce che: “Una famiglia presto avrebbe pianto“.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini della polizia: sono sotto esame le immagini delle videocamere di sorveglianza tra Via Epomeo e Pianura. Nelle ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo cui Andrea Covelli conoscesse le persone con cui si è poi diretto verso il quartiere Flegreo.