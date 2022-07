0 Facebook Scomparso Andrea Covelli, ritrovato un cadavere a Pianura: in corso gli accertamenti sull’identità Cronaca 1 Luglio 2022 20:43 Di redazione 1'

Potrebbe esserci una drammatica svolta riguardo alla scomparsa di Andrea Covelli, il 27enne di Pianura di cui non si hanno più notizie da oltre 48 ore. In corso gli accertamenti della scientifica per risalire all’identità del corpo trovato

Scomparso Andrea Covelli, ritrovato cadavere a Pianura

Pochi istanti fa è stato ritrovato un cadavere a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli, nell’area tra via Padula e la collina dei Camaldoli. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra Mobile, quelli del commissariato locale e la scientifica. In corso gli accertamenti per identificare il cadavere: sul posto anche i familiari di Andrea