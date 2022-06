0 Facebook Christian, travolto e ucciso a tre anni. L’autista non aveva bevuto: “Cosa ho fatto?! Volevo salutare un amico” Cronaca 27 Giugno 2022 10:52 Di redazione 2'

Non aveva bevuto alcolici, non aveva assunto sostanze psicotrope, e il telefonino non era attivo al momento del tragico incidente. Questo, secondo quanto riportato da Il Roma, è l’esito degli esami effettuati dai carabinieri che stanno indagando sulla morte del piccolo Christian Carezza, 3 anni.

Cristian morto a Napoli a 3 anni

Il piccolo ha perso la vita lo scorso sabato. Era con la madre sopra un marciapiede a Fuorigrotta quando all’improvviso è spuntata un’automobile che a velocità sostenuta ha travolto entrambi uccidendo il bimbo. Alla guida c’era il 51enne Gianluca Netti che avrebbe perso il controllo della vettura.

L’autista

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’uomo avrebbe accostato verso il marciapiede per salutare un amico. “Cosa ho fatto?!“, Netti è traumatizzato. Da sabato è a disposizione dell’autorità giudiziaria che lo ha indagato per omicidio stradale. Dopo l’impatto ha tentato di soccorrere il piccolo e la madre.

La mamma

Quest’ultima è rimasta ferita e dopo le cure del caso è fuori pericolo. La donna ha voluto subito sapere del figlio. I due erano pronti per andare al mare prima che il dramma li investisse. Netti è stato salvato dalle forze dell’ordine da una sorta di linciaggio.