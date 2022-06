0 Facebook Christian, travolto a Cavalleggeri da un’auto: è morto tra le braccia della mamma Cronaca 26 Giugno 2022 09:29 Di redazione 1'

Il bambino travolto e ucciso a Cavalleggeri, in via Marco Polo, lo scorso sabato mattino intorno alle 12, si chiamava Christian e aveva 3 anni. La mamma, 39, l’ha visto morire tra le sue braccia. Ha subito lasciato l’ospedale di Fuorigrotta con le fratture per poter andare dagli altri due bambini di 12 e 14 anni.

I dettagli dell’incidente

Secondo alcune testimonianze, e quanto hanno ricostruito gli agenti della municipale, una vettura avrebbe travolto i due sul marciapiede. L’uomo si sarebbe subito lanciato sul piccolo per soccorrerlo mentre nel frattempo la folla si radunava attorno a loro. Erano le 11.30 e il conducente della Suzuki, non si sa ancora per quale motivo, ha perso il controllo della macchina causando la tragedia: il piccolino è morto sul posto.

L’intervento delle ambulanze non è servito a salvare la vita del bambino, condotto al Policlino di Napoli senza vita.