Christian e la mamma schiacciati contro il muro: lascia l'ospedale per vedere il corpo del figlioletto Cronaca 25 Giugno 2022 18:57 Di redazione 2'

Esce dall’ospedale la mamma del piccolo Christian Carezza, il bambino di 3 anni investito nel quartiere Cavalleggeri di Napoli questa mattina intorno alle 12. Il piccolino era con lei quando è avvenuta la tragedia. Dopo esser stati travolti dall’auto e condotti presso l’ospedale San Paolo, la notizia più brutta: non ce l’ha fatta.

La donna, come riporta Fanpage, ha voluto raggiungere il Policlinico, dove era stata trasportata la salma del bambino. L’investitore dovrà rispondere di omicidio stradale e lesioni stradali.

La dinamica dell’incidente: morto Christian Carezza

A ricostruire la dinamica gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano. L’uomo, alla guida della Suzuki, ha centrato la mamma con il figlio sul marciapiede schiacciandoli contro un muro. Forse per distrazione o per colpo di sonno, l’uomo di 51 anni ha perso il controllo dell’auto.

Il piccolino è praticamente morto sul colpo, ma l’hanno condotto in ospedale con ambulanza. Anche la mamma è stata portata presso l’ospedale San Paolo per sospette fratture, ma al momento dei controlli, saputo della morte del figlio, ha chiesto di raggiungerlo al Policlinco per vedere la salma.