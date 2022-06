0 Facebook Christian, investito e ucciso sul marciapiede con la mamma a Napoli: chi era il bambino Cronaca 26 Giugno 2022 12:55 Di redazione 2'

Christian era con la sua mamma, di sabato mattina, nei pressi del mercatino del rione di Cavalleggeri a Fuorigrotta, quando la sua vita è terminata per sempre. A fermare il tempo a 3 anni ci ha pensato un uomo che, dopo aver perso il controllo della sua Suzuki, l’ha travolto in pieno schiacciandolo contro un muro. Era sul marciapiede con la madre e tra le sue braccia è morto.

E’ questa al momento la ricostruzione degli agenti della polizia municipale e dei testimoni presenti sul luogo della tragedia. Il quartiere di Cavalleggeri d’Aosta piange il piccolo Christian Carezza, morto tra le braccia della mamma Marianna, su quel marciapiede all’incrocio tra via Ronchi dei Legionari e via Marco Polo. A guidare la vettura Gianluca Netti, ora indagato a piede libero per omicidio e lesioni stradali.

Christian ucciso sul marciapiede: il conducente salvato dal linciaggio

Sul posto sono subito giunte due ambulanze, ma il piccolo è arrivato già privo di vita al vicino ospedale San Paolo mentre la mamma, anche se con diverse fratture, ha lasciato l’ospedale per vedere il bambino e raggiungere poi gli altri due figli. L’uomo è stato salvato dal linciaggio dalla polizia e ora dovrà spiegare cosa è accaduto: esami tossicologici già sono stati avviati, il cellulare è stato sequestrato per capire se l’uomo fosse distratto alla guida guardando il suo smartphone, o se ci sia un altro motivo dietro la tragedia.