Tragedia a Napoli: bambino di 3 anni investito e ucciso, era con la mamma Cronaca 25 Giugno 2022

Tragedia a Napoli questa mattina intorno alle 12. In via Marco Polo, nel quartiere Cavalleggeri, un bambino è stato investito e ucciso da un’auto. Al momento dell’incidente era insieme alla mamma.

I due sono stati trasportati preso l’ospedale San Paolo di via Terracina, ma per il bimbo non c’è stato nulla da far a causa delle ferite riportate, troppo gravi.

Sul luogo sono intervenute due ambulanze, gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, e delle sezione di Soccavo e i poliziotti del commissariato di Bagnoli. Il conducente dell’auto non è scappato, ma ha atteso sul posto l’arrivo delle forze dell’ordine.