Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, rapporti pessimi", lui porta il figlio di lei sul palco: "Non poteva farlo, il suo nome era vietato" Spettacolo 23 Giugno 2022

Due serate evento per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio e nessuna menzione alla donna che ha fatto parte della vita del cantante per 12 anni, Anna Tatangelo. La ragazza di Sora, che ha condiviso con l’artista partenopeo tanti anni d’amore e un figlio, Andrea, non è stata proprio citata né per la serata andata in onda su Rai Uno lo scorso venerdì 17 giugno, né per il concerto di Gigi in piazza del Plebiscito solo per i napoletani. Come mai?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: rapporti pessimi tra i due ex

A rivelare ulteriori dettagli ci pensa il settimanale Chi. A quanto pare tra i due ci sarebbe un forte astio. La totale assenza della Tatangelo non è stata certo un caso, ma una volontà, o almeno così riposta il giornale di Alfonso Signorini. Lo stesso settimanale che solo lo scorso anno annunciava la gravidanza di Denise Esposito, attuale compagna del napoletano che gli ha dato il quinto figlio, Francesco, lo scorso gennaio.

E Anna? Gigi ha cantano la canzone che ha decretato il loro duetto più famoso “Un nuovo bacio”, durante lo spot, e l’ha ripetuta facendo cantare la platea al concerto il sabato. Dopo l’ufficiale separazione avvenuta nel 2020 però il rapporto tra i due sarebbe rimasto pessimo. Come fa sapere il settimanale: “Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto”. Insomma il motivo sarebbe la modalità attraverso la quale Anna e il figlio avrebbero appreso della gravidanza di Denise, ovvero attraverso i giornali.

Sicuramente anche la Tatangelo si è rifatta una vita accanto a Livio Cori, con il quale ha avuto un momento no che pare sia rientrato, ma non ha espresso alcuna lode al compagno né auguri per i 30 anni di carriera. Unico segnale di unione? La presenza di Andrea D’Alessio, figlio dell’ex coppia, sul palco in piazza Del Plebiscito a chiusura del concerto lo scorso sabato.