Lo ‘sgarro’ di Gigi D’Alessio alla Tatangelo durante il concerto “Non è andata in diretta”

Spettacolo 18 Giugno 2022 13:26

Grande successo per il concerto-evento di Gigi D’Alessio andato in scena ieri sera, venerdì 17 giugno in quel di Piazza Plebiscito a Napoli. Eppure molte persone non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo particolare.

Concerto Gigi D’Alessio e lo ‘sgarro’ alla Tatangelo

Il concerto di Gigi D’Alessio è andato in diretta su Rai Uno, ma ai più attenti non sarà di certo sfuggito un piccolo particolare: mentre per tutti i telespettatori Rai era in onda la pubblicità, l’artista napoletano ha cantato da solo: “Un nuovo bacio“, famosissima canzone in cui Gigi duettava con la storica ex Anna Tatangelo.

Il particolare

Finita la messa in onda della pubblicità, la Rai ha ritrasmesso la diretta del concerto di Gigi D’Alessio a Piazza Plebiscito quando però, ormai, andavano sfumando le ultime note della canzone ‘Un nuovo bacio“. Che sia stato un piccolo sgarro del buon Gigi alla Tatangelo? Ai posteri l’ardua sentenza.