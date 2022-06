0 Facebook Napoli, spaventoso incendio allo stabilimento Fiat: “Nube nera altissima, c’è tanto vento” Cronaca 23 Giugno 2022 14:31 Di redazione 1'

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nello stabilimento della Fiat. Quello che una volta era Fiat e oggi è Stellanti a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Il video del rogo è stato pubblicato dalla pagina Volontari Antiroghi Acerra. Non si conoscono ancora le cause, ma il vento presente ha affatto sì che il fumo e le fiamme si spostassero subito anche ia comuni vicini come quello di Acerra e al tratto autostradale.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.