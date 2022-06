Lorenzo, ha salvato la bimba di 4 anni caduta dal balcone: “Aveva il tablet, l’ho vista appesa e sono corso”

Lorenzo Tassoni è l’eroe del giorno. Ha salvato lui la vita alla bambina di 4 anni precipitata dal secondo piano a Treviso lo scorso lunedì. Il 28enne ha raccontato quei momenti in cui si è trovato di fronte a una scena surreale.

Era nei pressi del condomino di Treviso quando prima ha sentito un tonfo e poi non ci ha pensato due volte a correre subito e agire e così alla stampa locale ha dichiarato:

“Ad un certo punto ho sentito dietro di me un oggetto che è caduto, mi sono girato e ho visto un tablet per terra con lo schermo infranto. Ho visto la bambina appesa dal terrazzo del secondo piano, sono sbiancato e sono corso subito in modo da mettermi perpendicolare sotto di lei, con le braccia protese in avanti. La bambina non ha urlato però piangeva – continua – è caduta a piombo e per fortuna ha battuto contro il primo terrazzo perché ha attutito un pò la caduta, è come se fosse rimbalzata e io sono riuscito a prenderla appena dopo. Mi è praticamente caduta tra le braccia, in avanti”.