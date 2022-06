0 Facebook L’ultimo abbraccio della mamma a Elena: il video poco prima di uccidere la figlia e seppellirla Cronaca 14 Giugno 2022 22:12 Di redazione 2'

Sono momenti che non si dimenticheranno tanto facilmente, quelli racchiusi in un breve video diffuso dai carabinieri di Catania e che riprendono gli ultimi momenti di vita di Elena Del Pozzo. La ragazzina è stata rinvenuta morta nelle campagne del Catanese, ad ucciderla la mamma.

Nel filmato si vede proprio la mamma, la sua assassina, che va a prenderla all’asilo. La bambina di 5 anni corre e l’abbraccia. Qualche minuto dopo per Martina Patti, 24 anni, la uccide a coltellate. Secondo il racconto degli inquirenti, Martina ha denunciato il rapimento della bambina da parte di uomini incappucciati attorno alle 15, in qualche modo coinvolgendo l’ex compagno.

Il video degli ultimi momenti in vita di Elena Del Pozzo con la mamma

Poi l’atroce verità oggi. Quelle parole non convincevano gli inquirenti e così Martina ha confessato nella tarda mattinata: ha ucciso lei la figlia. Pare che nutrisse una sorta di gelosia nei confronti della compagna dell’ex, temeva che potesse diventare una seconda mamma per la figlia. Ha indicato prima il luogo in cui ha seppellito la bambina e poi ha confessato l’omicidio della figlia. L’avrebbe fatto dopo averla presa all’asilo, uccidendola con un coltello da cucina e riponendo il suo corpo esanime in sacchi neri per poi sotterrarlo in campagna.