Luca, morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, l’autopsia rivela la causa esatta: “Infezione”

Scoperta con l’autopsia l’estate causa della morte di Luca Piscopo, 15 anni, di Soccavo di Napoli. Il giovanissimo è deceduto lo scorso 2 dicembre dopo aver mangiato a pranzo presso un “all you can eat” di sushi al Vomero.

“Tossinfezione alimentare da salmonella che ha condotto alla miocardite” l’esatta cauda del decesso, come riporta Fanpage. Dopo il pranzo sia il ragazzo che gli amici iniziarono a stare male. Luca ebbe forti sintomi: febbre alta, vomito e diarrea per una settimana. Il medico di base gli diede una cura, ma dopo 7 giorni il ragazzo morì nel sonno, nel letto di casa sua.

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un’inchiesta. Il ristorante di sushi è stato sequestrato e i Nas hanno ritrovato alimenti conservati male e privi di tracciabilità. Il pm ora potrà stabilire, dopo i dati raccolti per capire le cause del decesso a chi sono riconducibili, per la morte del ragazzo quale capo di imputazione formulare.