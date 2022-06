0 Facebook Tragedia in piazza, uomo si sente male per il caldo e muore davanti a tutti Cronaca 14 Giugno 2022 22:40 Di redazione 1'

Momenti concitati si sono verificati lo scorso martedì in piazza nel centro della cittadina. Un uomo ha avuto un malore, probabilmente a causa del troppo caldo, ed è morto davanti a tutti. A perdere la vita un uomo di 62 anni che si è accasciato al suolo improvvisamente davanti ai presenti.

Tragedia in piazza a Raviscanina, uomo si sente male per il caldo e muore davanti a tutti

La tragedia si è consumata a Raviscanina, un comune del Matesino, in provincia di Caserta. L’uomo si trovava in piazza per una passeggiata quando ha avvertito il malore, come riporta l’Occhio di Caserta. I passanti sono accorsi subito e hanno chiamato il 118, ma nulla da fare per l’uomo. Quando sono giunti i sanitari era già deceduto.

In piazza sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese che ha avviato le indagini del caso. Morto per cause naturali, per arresto cardiocircolatorio, forse accentuato dal caldo.