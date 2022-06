0 Facebook Rita De Crescenzo a Milano con la Ferrari, l’influencer di Tik Tok: “Non posso guidare però non ho la patente” Napoli Città 6 Giugno 2022 12:25 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo continua a dare spettacolo, al Sud come al Nord. Se la scorsa settimana è stata ospite di un negozio di Avellino, questa è stata protagonista di un siparietto esilarante a Milano. A non farsi sfuggire l’espisodio è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

Queste le parole di Borrelli che riprende la gag dell’influencer di Tik Tok napoletana più seguita d’Italia: “Milano, dove viene accolta con una ferrari, si ricorda che non si può guidare la macchina senza patente. A Napoli invece se n’è sempre fregata”.

Chi è Rita De Crescenzo

Originaria di Napoli è diventata ‘nota’ proprio attraverso i suoi video sui social, poi è arrivata la sua canzone e adesso, come tanti cantanti neomelodici, è ingaggiata per partecipare a feste e qualsiasi tipo di celebrazione, in strada o in location private. E’ stata lei stessa, la ‘pazzarella’ di Tik Tok a documentare una ‘domenica di lavoro’, in cui ha partecipato a ben sei feste. Partecipazioni che chiaramente avvengono sotto lauto compenso. La signora De Crecenzo, proprio come altri colleghi che si dilettano in spettacoli, ha un agente che la rappresenta e anche un cachet.