Meteo Napoli, stop al caldo: in arrivo freddo, temporali e grandinate Meteo 6 Giugno 2022

Cambia tutto in Campania ed è subito stop al caldo. Nelle prossime ore l’anticiclone, che ha portato temperature altissime e caldo negli scorsi giorni, farà una pausa. Sono in arrivo correnti di aria fredda a partire da domenica 5 giugno in Italia.

Previsioni meteo Napoli

Come spiega 3BMeteo un impulso di aria più fresca ed instabile d’origine atlantica, arriverà in Italia portando a un caldo di temperature con relativi temporali e rovesci anche di forte intensità. Nella giornata di lunedì 6 giugno la perturbazione giungerà al Nord. Da martedì arriverà al Centro soprattutto su Toscana, Umbria e Marche.

Il maltempo arriverà al Sud solo nella giornata di mercoledì con fenomeno meno diffusi e intensi mentre giovedì 8 giugno sono attesi temporali e sicuro un calo delle temperature sotto i 30 gradi a Napoli. Niente paura però perché ci attende un weekend con il sole!