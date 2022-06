0 Facebook Rita De Crescenzo ancora al top: continua il suo successo, per lei la folla è in delirio News 1 Giugno 2022 15:33 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo continua ad essere in vetta infatti il suo successo non si appresta a terminare e i fan sono innamorati i lei. La regina di Tik Tok è stata accolta come una star. Lei, con oltre 600mila followers e circa 30 milioni di like, si è esibita ad Avellino in viale Italia.

L’occasione della sua ospitata è stata quella dell’inaugurazione di un negozio, “Prezzi Shock”, come riporta Avellino Today. La nota Tiktoker si è esibita su un piccolo palco allestito per l’occasione allietando tutti con i suoi brandi di successo.

Rita De Crescenzo e il successo che continua fuori da Tik Tok

Per lei non ci sono più limiti: Rita De Crescenzo è una star che canta, balla e diventa protagonista di siparietti divertenti. I follower continuano ad acclamarla e a volerle bene decretando il suo successo anche fuori da Tik Tok.