0 Facebook Rita De Crescenzo pagata per i suoi ‘show’: quanto guadagna la ‘star’ di Tik Tok News 21 Giugno 2021 17:20 Di redazione 2'

Feste, show improvvisati per strada e apparizioni a cerimonie, è questo il ‘lavoro’ dei nuovi personaggi divenuti famosi su Tik Tok. Non propriamente cantanti neomelodici, vengono invitati ad esibirsi a party privati per offrire una sorpresa agli ospiti e ai festeggiati. Tra i tanti c’è lei: Rita De Crescenzo.

Quanto guadagna Rita De Crescenzo

Originaria di Napoli è diventata ‘nota’ proprio attraverso i suoi video sui social, poi è arrivata la sua canzone e adesso, come tanti cantanti neomelodici, è ingaggiata per partecipare a feste e qualsiasi tipo di celebrazione, in strada o in location private. E’ stata lei stessa, la ‘pazzarella’ di Tik Tok a documentare una ‘domenica di lavoro’, in cui ha partecipato a ben sei feste. Partecipazioni che chiaramente avvengono sotto lauto compenso. La signora De Crecenzo, proprio come altri colleghi che si dilettano in spettacoli, ha un agente che la rappresenta e anche un cachet.

Secondo i ben informati del mondo dello spettacolo neomelodico Rita De Crescenzo guadagnerebbe una cifra che si aggirerebbe tra i 200 e i 250 euro ad ospitata, il cachet dunque si riferirebbe a ogni singola esibizione della ‘star’ di Tik Tok. Ebbene sì, anche lei, come tanti altri personaggi nati sui social guadagnano per esibirsi. Nel caso della ‘pazzarella’ si esibisce in spettacoli con le sue canzoni e poi, come gli altri suoi colleghi, passa al momento di foto e autografi proprio come se fosse una star. Del resto per invitarla a una festa c’è chi la ritiene, inspiegabilmente, una ‘stella’.