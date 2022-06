0 Facebook Francesco Paolantoni star dei social: “Garibaldi? Non poteva morire prima?'” Spettacolo 4 Giugno 2022 09:25 Di redazione 1'

Francesco Paolantoni è irrefrenabile protagonista della risata. Accanto a Biagio Izzo e Stefano De Martino, o anche da solo, è in grado di suscitare risate e consensi in tutti quelli che non vedono l’ora di ascoltare le sue gag.

Dopo il siparietto con il conduttore napoletano che lo trasporta in carrozzina, arriva anche la sua performance meridionalista. E’ contro colui che, da molti, è ritenuto la causa dei mali del Sud. Come lo racconta il comico partenopeo però non può che far scappare più di un sorriso.

Francesco Paolantoni, la gag comica sulla morte di Giuseppe Garibaldi

Il suo video, caricato su Facebook, ha già fatto incetta di like e commenti: tutti positivi ovvio. Ma cosa dice Francesco? In occasione della Festa della Repubblica, il comico ha spiegato che il 2 giugno è anche il giorno di un’altra ricorrenza: una festa. Il video è molto divertente con la possibilità di una morte di Giuseppe Garibaldi ancor prima che unificasse l’Italia e la consegnasse al re Vittorio Emanuele in quello storico incontro a Teano. Insomma l atematica è molto sentita e il dibattito è d’obbligo!