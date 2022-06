0 Facebook Cilento, dramma al mare. Il notaio Orlando colto da malore perde la vita Cronaca 3 Giugno 2022 21:39 Di redazione 1'

Era in Cilento per godersi insieme al marito una giornata di mare e di sole. Ma così non è stato. Infatti la notaia Marianna Orlando, 71enne notaia che lavora e vive in Toscana, ha perso la vita a causa di un malore improvviso.

È morta Marianna Orlando

Immediatamente è scattato l’allarme tra gli altri bagnanti che hanno chiamato i soccorsi. Subito i bagnini sono intervenuti così come il personale sanitario del 118. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e la donna è deceduta.

Il precedente

Anni fa la sua vita era stata segnata da un’altra tragedia. Infatti, sempre per un malore improvviso, il figlio di Marianna Orlando perse la vita.