Mamma napoletana muore improvvisamente a 26 anni: lascia un bimbo piccolo: "Angelo buon viaggio" Cronaca 4 Giugno 2022

Maria, giovane mamma napoletana, muore improvvisamente a 27 anni. La notizia ha straziato tutti in quanto la donna era molto giovane e aveva anche un bambino molto piccolo.

Una giornata di lutto e dolore a Sant’Arpino e a Casandrino, in provincia di Napoli. Qui Maria D’Aniello, si è spenta improvvisamente probabilmente a causa di un malore fatale. Una morte che ha lasciato dolore e sgomento nei confronti di tutte le persone che la conoscevano e amavano. La notizia ha fatto subito il giro dei social e tantissimi messaggi di dolore e affetto sono stati scritti in memoria della giovanissima mamma.

Morta Maria D’Aniello: i funerali della giovane mamma

Per i suoi funerali palloncini bianchi si sono levati in cielo per accompagnare le sua anima all’esterno della chiesa di San Michele Arcangelo,. In tantissimi si sono stretti attorno al dolore della famiglia e del compagno, che, adesso, dovrà crescere da solo il loro figlioletto. Emerge una dedica: “Buon viaggio angelo”.