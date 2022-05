0 Facebook La versione napoletana di ‘Quasi Amici’, la simpatica gag tra Stefano De Martino e Francesco Paolantoni impazza sul web Spettacolo 17 Maggio 2022 17:23 Di redazione 2'

Vi ricordate la famosa commedia francese “Quasi Amici” con Omar Sy e François Cluzet? Ecco che arriva ”la versione napoletana’ del film campione d’incassi. I protagonisti? Stefano De Martino e Francesco Paolantoni.

De Martino, Izzo e Paolantoni: il tour in Svizzera

Attenti a quei due si potrebbe dire: Stefano De Martino e Francesco Paolantoni sono dei veri mattatori in giro per la Svizzera. I due, assieme a Biagio Izzo sono in tour per lo spettacolo “Che coppia, noi tre“. Per via dell’incidente avvenuto con lo scooter, Paolantoni è costretto all’uso della carrozzina, ma lo sfortunato episodio di certo non gli fa perdere l’umorismo che lo ha sempre contraddistinto.

La gag tra Francesco Paolantoni e Stefano De Martino

Su Instagram, Francesco Paolantoni ha pubblicato una simpatica gag con Stefano De Martino che, non riesce a smettere di ridere mentre lo spinge in carrozzina: “Devi spingere di più“, afferma Paolantoni, “Tengo questo badante che è proprio uno sfaticato, Uffà!“. “Ma siamo amici?“, dice Stefano De Martino, la replica di Paolantoni non si fa attendere: “Quasi amici!”

IL VIDEO