Tragedia nella tragedia a Frignano, nel Casertano. Una donna è caduta durante il funerale della sorella ed è deceduta pochi giorni dopo. A riportare la notizia è il portale Casertace.

Maria cade al funerale della sorella, muore pochi giorni dopo

Pochi giorni fa si erano celebrati i funerali di Vincenza Mazzei, a Frignano. In tanti si erano erano presentati alle esequie. Tra questi anche i parenti stretti e la sorella Maria. Proprio durante l’ultimo saluto ad Enza, Maria ha perso l’equilibrio ed è caduta. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove le è stato riportato un’ematoma alla testa.

Lo sconforto della famiglia Mazzei

Di ora in ora, le condizioni di Maria sarebbero peggiorate, probabilmente per via di un’emorragia, al punto di esser trasferita in terapia intensiva. Ieri sera, martedì 24 maggio, la donna è morta, un tragico destino che ha gettato nello sconforto l’intera famiglia Mazzei,