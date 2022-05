0 Facebook Tragedia a Marcianise, 53enne muore nel sonno: fatale un arresto cardiaco Cronaca 17 Maggio 2022 19:09 Di redazione 1'

Vera e propria tragedia a Marcianise, nel Casertano. Giulio Raucci, 53 anni, è morto nel sonno. L’uomo – come riportato da Edizione Caserta – è stato stroncato da un improvviso arresto cardiaco mentre era a letto. A fare la drammatica scoperta sono stati i parenti della vittima.

Sgomento per quanto accaduto a Marcianise, in via Antonio Pacinotti. I familiari della vittima hanno immediatamente lanciato l’allarme dopo che un parente ha trovato Giulio esanime sul letto. Il 53enne non dava nessun segno di vita alle varie sollecitazioni.

Inutile l’intervento del 118

Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Giulio lascia la madre e le due sorelle.