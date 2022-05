0 Facebook Napoli, gli rapinano lo scooter al rientro dalla partita del cuore: “Pistola in faccia a mio figlio 11enne” Cronaca 25 Maggio 2022 10:53 Di redazione 2'

Ennesimo episodio criminale a Napoli, a pagarne le spese stavolta è Gianfranco Wurzburger, ex consigliere comunale di Napoli e presidente di Assogioca. Cinque malviventi, con tanto di pistola, hanno accerchiato l’uomo, al rientro dalla ‘partita del cuore‘ costringendolo a scendere dallo scooter. I criminali, senza alcun scrupolo di coscienza, hanno inoltre puntato l’arma sul figlio di 11 anni.

Pistola puntata in faccia al figlio per rapinare lo scooter, il racconto di Gianfranco Wurzburger

A raccontare la spaventosa disavventura è lo stesso Gianfranco Wurzburger con un post su Facebook: “Al rientro dalla partita del cuore, 5 balordi armati hanno accerchiato me e mio figlio di 11 anni per portarsi via lo scooter! Puntare una pistola ad un ragazzino non è solo da vigliacchi, ma molto di più!“. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera, martedì 24 maggio, in via Marina.

Lo scooter è stato ritrovato a Volla

I malviventi sono dati subito alla fuga in sella allo scooter appena rapinato. Fortunatamente solo un grosso spavento per Wurzburger e il figlio. L’uomo ha sporto denuncia nella stessa serata di ieri ai carabinieri. Il mezzo a due ruote è stato ritrovato questa mattina, mercoledì 25 maggio, tra le strade di Volla, in via Palazziello.

IL POST SUI SOCIAL



IL RITROVAMENTO DELLO SCOOTER