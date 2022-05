0 Facebook Dramma in Penisola Sorrentina, 31enne muore investita da un camion mentre camminava Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia di Stato Cronaca 23 Maggio 2022 13:00 Di redazione 1'

Dramma in Penisola Sorrentina: questa mattina, lunedì 23 maggio, una donna è stata investita da un camion e purtroppo ha perso la vita: inutili i soccorsi giunti sul luogo della tragedia. A riportare la notizia è Fanpage.

31enne muore investita da un camion

Una giovane donna di 31 anni, di Vico Equense, è stata investita questa mattina a Sant’Agnello, in provincia di Napoli. Da una prima ricostruzione, la donna stava camminando in corso Italia, nei pressi della chiesa dei Santi Prisco e Agnello, quando è stata investita da un camion. I soccorsi del 118, arrivati subito sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: troppo gravi le ferite riportate dalla giovane.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia di Stato per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma della 31enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami del caso.