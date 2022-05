0 Facebook Napoli, lite degenera sugli scogli di Marechiaro: un uomo tira fuori pistola: “Ora ti sparo” La comparsa dell'arma ha creato un fuggi fuggi generale tra i bagnanti Cronaca 23 Maggio 2022 11:15 Di redazione 1'

La città di Napoli assediata da raptus criminale. L’ennesimo episodio di violenza è accaduto ancora una volta sugli scogli di Marechiaro, a Posillipo. A riferirlo è Fanpage.

Lite degenera sullo ‘Scoglione’ di Marechiaro

Già qualche giorno fa, il piccolo borgo di Marechiaro, nel quartiere di Posillipo, era stato protagonista in negativo di un altro episodio di cronaca. Questa volta, un acceso diverbio ha rischiato di finire in tragedia: nel primo pomeriggio di sabato 21 maggio, tra due uomini che si trovano sullo Scoglione di Marechiaro, è scoppiata una lite, i cui motivi non sono ancora noti.

Panico tra i presenti

All’improvviso, uno dei due uomini ha estratto una pistola minacciando l’altro: “Ora ti sparo“. La comparsa dell’arma ha creato un fuggi fuggi generale tra i bagnanti che si trovavano in quel momento sugli scogli. Diversi di loro, presi dal panico del momento, hanno chiesto un passaggio ai barcaioli presenti sul posto.