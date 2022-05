0 Facebook Vicoli in festa ai Quartieri Spagnoli, tappeto bianco e squillo di trombe accolgono gli sposi: “Papà è qui a guardarti” Matrimonio ai Quartieri Spagnoli. L'evento alla chiesa di San Carlo alle Mortelle. La sposa accompagnata dal fratello. Il papà non c'è più Cronaca 23 Maggio 2022 15:27 Di Andrea Aversa 2'

Squillino le trombe, la sposa sta arrivando! Così è andata questa tarda mattinata alla chiesa di San Carlo alle Mortelle, ai Quartieri Spagnoli. Presso la parrocchia che si incontra scendendo dal corso Vittorio Emanuele c’è stata una cerimonia davvero speciale. Un matrimonio che ha coinvolto l’intero quartiere e incuriosito i passanti.

Matrimonio ai Quartieri Spagnoli

Su un lungo tappeto bianco, tra meravigliose composizioni floreali curate da Dario Rosati de La Bottega Fiorita, la protagonista della giornata è giunta davanti all’ingresso della chiesa. La sposa è stata annunciata dal suono delle trombe e accolta da un corridoio di persone fatto di amici e parenti. Ad aver commosso ed emozionato tutti, è stata la dedica rivolta dalla sposa al fratello che l’ha accompagnata all’altare.

La dedica speciale

Ecco il toccante ricordo dedicato al papà scomparso della sposa: “Oggi questa passeggiata non la facciamo in due ma in tre perché papà è qui a guardarti ed è orgoglioso dell’uomo che sei diventato e di come mi hai cresciuta. Io da piccola sognavo di fare questa passeggiata al tuo fianco perché sei un fratello, un papà e un nonno SPECIALE “, queste le parole scritte sopra uno striscione posto sul tappeto che ha accolto la sposa.

