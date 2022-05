0 Facebook Pomigliano, tentano l’agguato ma cadono dallo scooter: in due finiscono in ospedale Cronaca 23 Maggio 2022 10:43 Di redazione 2'

Un tentato agguato finito in modo maldestro. Questa notte, a Pomigliano, nel Napoletano, i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, sono intervenuti in via Napoli dove sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.

Tentano l’agguato, ma cadono dallo scooter e finiscono in ospedale

Una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, vuole che tre persone in sella ad uno scooter avrebbero puntato un ‘arma contro un 44enne locale, alla guida della sua auto. I tre avrebbero però perso il controllo del mezzo a due ruote, mentre inseguivano l’auto finendo rovinosamente a terra. Due di loro, entrambi 19enni di Acerra, sono rimasti feriti.

Indagini in corso

I due – già noti alle forze dell’ordine – sono stati trasportati ai pronto soccorso degli ospedali Cardarelli di Napoli e Santa Maria della Pietà di Nola. Entrambi non rischiano la vita. Il terzo malvivente, prima di darsi alla fuga, avrebbe esploso diversi colpi contro l’auto del 44enne in fuga. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni bossoli, ma nessuno di questi avrebbe preso l’auto della vittima. Sono in corso le indagini per chiarire il prima possibile la vicenda.