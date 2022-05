0 Facebook Napoli, rissa tra ragazzini sullo Scoglione a Marechiaro: le vittime di 17 e 16 anni accoltellate Cronaca 16 Maggio 2022 08:17 Di redazione 1'

La domenica è il giorno in cui spiagge e scogli si riempiono di persone, tutte alla ricerca della tintarella. Anche i ragazzi, liberi dalla scuola si dirigono nei luoghi più famosi di Napoli, tra cui lo Scoglione di Marechiaro a Posillipo. Così, una giornata di puro relax, divertimento, sole e mare, si trasforma in tragedia.

Due ragazzi minorenni, di 17 e 16 anni sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale, al termine di una rissa con accoltellamento. Il 17enne, originario di Materdei, quartiere di Napoli, ha riportato insieme al coetaneo ferite gravi. I due sono stati operati d’urgenza per le profonde ferite inferte dalle coltellate. Uno presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta e l’altro al Fatebenfratelli di Posillipo.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di coetanea della zona di Napoli Nord. Una lite nata per moti futili, degenerata subito nell’accoltellamento. Insomma una giornata infernale per i bagnanti che hanno subito prestato soccorso per tamponare le ferite gravi in attesa delle ambulanze.