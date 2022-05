0 Facebook Napoli, scoppia follia in spiaggia: rissa a colpi di caschi e poi tenta di annegarlo Cronaca 16 Maggio 2022 12:58 Di redazione 2'

Tremenda rissa in spiaggia a Napoli la scorsa domenica alla spiaggia delle Monache, a Posillipo. Un uomo è stato preso a colpi di casco mentre si trovava in acqua. Il video della rissa è finito su Instagram e si vede un uomo vestito entrare in acqua con un casco in pugno, colpire un bagnante e poi tentare di annegarlo.

A pubblicare le violentissime immagini è stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Versi. Nel video, oltre alla violenza, si vedono anche le persone terrorizzate, tra cui molte mamme con i bambini.”Siamo alla deriva – commenta Borrelli – Dopo i due ragazzi accoltellati a Marechiaro per una lite per futili motivi arrivano nuove immagini dell’assalto dei lidi pubblici ad opera di violenti e criminali. Una rissa a colpi di casco sulla spiaggia delle Monache a Posillipo. Un bruto tenta di annegare una seconda persona tra il tifo di alcuni presenti”.

Domenica scorsa infatti, sempre a Posillipo, a Marechiaro allo Scoglione, due gruppi di ragazzi sono passati dalla rissa verbale all’accoltellamento. “Mi trovavo a pranzo da Cicciotto a Marechiaro – racconta uno dei testimoni che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – e all’improvviso verso le ore 16:30 un caos, sono stati accoltellati 2 ragazzi che sono stati portati d’urgenza in ospedale uno operato urgentemente. Dopo un’oretta è giunta sul posto la Polizia di Stato, ma degli altri 2 ragazzi nessuna traccia, dicono che sono scappati via mare”.

“Dopo l’accoltellamento a Marechiaro – conclude Borrelli – adesso arrivano le immagini della rissa a colpi di caschi sulla spiaggia libera delle Monache sempre a Posillipo, Immagini brutali con due soggetti che se le danno di santa ragione davanti a tutti compresi i bambini rischiando anche di annegare. Una violenza inaudita con un sottofondo inquietante di persone che incitano uno dei due a colpire sempre più forte tra le urla dei presenti e il terrore soprattutto dei più piccoli. Per loro è uno spettacolo normale e forse anche divertente per noi è tutto inaccettabile. Viviamo tra cavernicoli che ti picchiano o aggrediscono per futili motivi”.