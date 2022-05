0 Facebook Napoli, non vuole offrire una sigaretta: 16enne accoltellato da coetanei Il ragazzino vittima del ferimento è stato subito soccorso dai sanitari del 118 Cronaca 23 Maggio 2022 09:52 Di redazione 1'

Ennesimo episodio di micro-criminalità a Napoli. Ancora una volta, a finire sotto la luce dei riflettori, è una lite tra ragazzini innescata da futili motivi. L’ultima, in ordine cronologico, è accaduta ieri sera a Ponticelli.

Rifiuta di offrire una sigaretta e viene accoltellato

Ennesima lite tra ragazzini sfociata nel sangue. Ieri, domenica 22 maggio, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Un ragazzino di 16 anni, originario di Casalnuovo, è stato accoltellato dopo un furioso diverbio con alcuni suoi coetanei. A riportare la notizia è Il Mattino.

Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente è stato ferito al fianco dopo essersi rifiutato di offrire una sigaretta a dei ragazzi incontrati per pura casualità. Sulla questione indagano le forze dell’ordine.

Le condizioni del ragazzo

Il ragazzino vittima del ferimento è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato a Villa Betania, struttura ospedaliera napoletana, dove è ancora ricoverato. Fortunatamente, le condizioni del 16enne non sono gravi: la coltellata non ha leso organi vitali, quindi non è in pericolo di vita.