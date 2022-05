0 Facebook Movida violenta in Campania, prima la rissa e poi la sparatoria: panico all’esterno del famoso locale Cronaca 15 Maggio 2022 11:18 Di redazione 2'

Ennesimo sabato di violenza nelle strade della movida della Campania. In una nota discoteca del Casertano, sita nel comune di San Nicola la Strada, una rissa tra giovani è sfociata in una sparatoria. Enorme lo spavento tra i presenti all’esterno del locale.

Caserta, rissa all’esterno del locale si trasforma in sparatoria

‘Movida violenta‘ a San Nicola la Strada, lungo viale Carlo III. Come riporta Paesenews, all’esterno della famosa discoteca ‘Studio Uno’, due gruppi di giovani, per futili motivi, sarebbero venuti prima alle mani all’interno del locale, poi la baruffa si sarebbe spostata all’esterno dove sono stati esplosi circa 10 colpi di arma da fuoco.

Non si registrano feriti

Un giovane, appartenente a uno dei due gruppi, per intimorire ‘i rivali’, avrebbe preso una pistola per dare fuoco. Grandissimo lo spavento tra la folla presente all’esterno del locale che, una volta capito quello che stava accadendo, si sono dati alla fuga. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Caserta.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza saranno d’ausilio alle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’ennesimo episodio folle della ‘movida campana’, ma soprattutto si proverà a identificare i responsabili del folle gesto.