La movida napoletana continua ad essere condita da risse tra giovanissimi. Nella notte appena trascorsa si registrano due episodi: uno tra via Toledo e il Teatro San Carlo, l’altra nella zona dei ‘baretti‘ di San Pasquale. Chiaro ed evidente segnale che non si riesce a mettere un freno a quest’escalation tra vere e proprie baby gang.

La rissa tra via Toledo e il Teatro San Carlo

La rissa è scoppiata proprio nel cuore della città, tra via Toledo e il Teatro San Carlo. Coinvolti sia minorenni che maggiorenni appartenenti a due gruppi diversi che – come spiegato da il Corriere del Mezzogiorno – si sono dati appuntamento via chat appositamente per scatenare la baraonda. Addirittura c’era chi era armato di mazza di baseball. Nella rissa sono rimasti feriti due ragazzi al volto.

La rissa ai ‘baretti’

L’altra rissa si è scatenata ieri sera, domenica 24 aprile, intorno alle 22 nel quartiere ‘Chiaia‘, zona ‘baretti‘. due gruppi di tutti ragazzi minorenni si sono affrontati all’insegna di calci e di pugni. Nessun ferito è stato segnalato, i passanti sono dovuti intervenire per calmare le acque. Tirando le somme, l’ennesimo weekend di violenza tra le strade della movida napoletana.