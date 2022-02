0 Facebook Paolo Massaro morto nel sonno a 41 anni, è lutto nel Sannio Paolo Massaro morto nel sonno. La vittima era di Moiano, comunità sconvolta dalla triste notizia. Sono tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio Cronaca 8 Febbraio 2022 18:37 Di redazione 1'

È lutto a Moiano, località in provincia di Benevento. La cittadina sannita è stata sconvolta dall’improvvisa scomparsa del 41enne Paolo Massaro. Quest’ultimo sarebbe stato stroncato da un malore nel sonno. La notizia è stata riportata da Teleclub.

“Era davvero un bravo ragazzo. Vederlo morire così giovane spezza il cuore a tutta la nostra comunità. Non ci sono parole per il dolore che si prova a Luzzano come a Moiano“, ha scritto il sindaco Giacomo Buonanno. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 9 febbraio, presso la chiesa di San Nicola Magno a Luzzano.

“Ciao cugino Paolo, oggi voglio ricordarti così seduto in paradiso come in questa foto, con la mamma e mia cognata Minella. Il destino ti ha strappato troppo presto a questa vita terrena, la tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto fra tutti noi“.