Grave lutto a Melito, nel Napoletano per la scomparsa di Cosimo Verde, un vero e proprio punto di riferimento da oltre 60 anni per tutti quelli che volano bere un ottimo caffè. L’uomo lavorava al Bar Verde, sito in piazza Santo Stefano.

L’intera comunità di Melito è attonita per la morte di Cosimo Verde, considerata una vera a propria istituzione e un esempio da seguire per tuti i suoi concittadini per via delle grandi qualità umane. Sono tantissimi i messaggi sui social per ricordare Cosimo: “Un altro pezzo di storia di Melito è andato via. Ci lascia un uomo buono, generoso e sempre disponibile. Mancheranno tanto le chiacchierate e battute calcistiche dinanzi ai tuoi ottimi caffè“, scrive un utente su Facebook.

Dello stesso tenore un altro messaggio in onore di Cosimo: “Addio maestro Cosimo. Senza di te, piazza Santo Stefano non sarà più la stessa. Ci mancherai caro Cosimo“.