Dramma nel Salernitano, Antonio è andato a dormire e non si è più svegliato. Aveva solo 13 anni e nella notte tra sabato e domenica è stato probabilmente colpito da un malore nel sonno che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Dolore ad Altavilla per la morte di Antonio

E’ accaduto ad Altavilla Silentina. La madre, come ogni mattina, è andata a svegliarlo ma quando è entrata in camera del figlio si è subito resa conto che qualcosa non andava. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Antonio pare soffrisse di crisi epilettiche per cui l’ipotesi è che possa essere rimasto soffocato nel sonno.

Un enorme dolore che ha distrutto la famiglia Cennamo, molto conosciuta nel comune del Salernitano. La notizia della morte di Antonio si è diffusa velocemente lasciando attonite le tante persone che conoscevano i genitori del 13enne. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.