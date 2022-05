0 Facebook Melito, viene accoltellato in classe dal compagno: 12enne ricoverato all’ospedale Santobono Cronaca 17 Maggio 2022 18:22 Di Carmine Ubertone 2'

Tragedia sfiorata in una scuola a Melito, nel Napoletano. Oggi pomeriggio, 17 maggio, un 12enne è stato accoltellato da un compagno di classe sotto gli occhi esterrefatti degli altri studenti. Fortunatamente, il ragazzino non è in pericolo di vita.

Choc a Melito, 12enne accoltellato da un compagno di classe

Enorme sgomento a Melito, intorno alle 14, alla scuola media Marino Guarano di via delle Magnolie, per motivi ancora tutti da chiarire, quello che sembrava un bisticcio tra due ragazzini è sfociato in un atto di violenza assurda. Uno dei due ragazzi ha estratto un’arma da taglio e ha ferito a sangue il compagno colpendolo al fianco.

Il ragazzino è fuori pericolo di vita

Poco dopo l’aggressione è arrivata l’ambulanza che ha trasportato il 12enne all’ospedale Santobono di Napoli dove è ricoverato in codice giallo. Fortunatamente, il ragazzino è fuori pericolo di vita, gli sono stati applicati tre punti di sutura. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Tenenza di Melito

Il commento del sindaco

Come riporta TeleclubItalia, dell’increscioso fatto ha voluto parlare anche il sindaco di Melito Luciano Mottola: “Le condizioni del bambino, fortunatamente, non preoccupano. A destare preoccupazione è quanto accaduto all’interno di quello che dovrebbe essere un mondo ovattato come quello della scuola“. Il primo cittadino ha aggiunto: “Mi sono immediatamente messo in contatto con la dirigente scolastica che ha provveduto a sporgere formale denuncia. La verità verrà fuori, i colpevoli saranno inchiodati alle proprie responsabilità“.