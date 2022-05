0 Facebook Made in Sud, Lorella Boccia positiva al Covid: la conduttrice salterà la puntata di stasera Spettacolo 9 Maggio 2022 09:37 Di Carmine Ubertone 2'

Lorella Boccia è positiva al Covid e salterà la puntata di questa sera a Made in Sud, show comico in onda su Rai 2. E’ la stessa conduttrice ad annunciarlo con un Stories sui social nella tarda serata di ieri, domenica 8 maggio. La scorsa settimana era risultato positivo l’altro conduttore del programma Clementino.

Lorella Boccia positiva al Covid, non ci sarà stasera a Made in Sud

Lorella Boccia ha annunciato la sua positività al Covid con una Instagram Stories: “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che purtroppo questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, ma purtroppo non è stato così“, spiega amareggiata la conduttrice del comedy show in onda sulla Rai.

“Sono stati giorni tremendi”

La conduttrice di Made in Sud, Lorella Boccia ha poi aggiunto in merito alla sua positività al Covid: “Sono uscita positiva martedì mattina, i primi due giorni sono stati tremendi mentre adesso sto molto bene. Non vedo l’ora di ritornare, grazie a tutti per i messaggi sia qui che in privato“. Stasera ritornerà in conduzione il rapper Clementino, con l’attore Maurizio Casagrande a fargli da spalla.