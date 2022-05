0 Facebook Napoli, si torna a sparare in pieno centro: esplosi 16 colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli Cronaca 9 Maggio 2022 10:38 Di redazione 2'

Tanto spavento alle prime ore di questa notte nella zona dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Una vera e propria ‘stesa‘ che ha visto protagonisti due ‘pistoleri‘ in sella ad uno scooter. L’obiettivo era quello di dare un avvertimento scatenando il panico nella zona dove abita Ciro Mariano, detto ‘O piccozza‘, boss diventato scrittore in carcere dopo 31 anni di prigione.

Stesa ai Quartieri Spagnoli: esplosi 16 colpi di pistola

‘Stesa’ in via Concordia, ai Quartieri Spagnoli: sono stati ben 16 i colpi di pistola esplosi. Come riportato da Cronache della Campania, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario, i quali hanno recuperato i bossoli e iniziali le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono più ipotesi: non si esclude che l’accaduto sia per mano di giovani malviventi della zona che vogliono ‘mettersi in mostra’.

Indagini in corso

In zona non ci sarebbero in atto faide tra clan rivali. La sparatoria, come ipotizzato dalle forze dell’ordine, potrebbe essere il culmine di una lite tra bande di giovani che nei giorni scorso aveva causato cinque ferimenti. Gli investigatori si sono subito messi a lavoro per chiarire la vicenda.