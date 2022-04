0 Facebook Critiche per gli ascolti di Made in Sud, parla Mormone: “Il pubblico è legato a vecchi personaggi” Spettacolo 29 Aprile 2022 14:45 Di redazione 1'

Gli ascolti di Made in Sud non fanno certo pensare che si tratti di un successo. La nuova edizione, con al timone Lorella Boccia e Clementino, non è partita benissimo e nella seconda puntata ha fatto anche peggio. Lo share del 6/8 % in confronto a quello fatto precedentemente da Stefano De Martino e Fatima Trotta, fa pensare al peggio.

Il pubblico ha commentato molto le prime due puntate dello show comico di Rai Due trovando inadeguati i comici e salvando i conduttori. A queste incessanti critiche ha risposto direttamente Nando Mormone, patron di Made in Sud, che ha commentato la vicenda con Gianni Simioli a La Radiazza.