Bassano, tragico incidente stradale: auto finisce contro muretto, muore 19enne Cronaca 8 Maggio 2022 17:00

Tragico incidente stradale alle prime luci dell’alba a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, in Veneto. Un’auto è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un muretto. Un ragazzo ha perso la vita, altri due sono rimasti feriti.

Tragedia sulle strade, muore 19enne

Un’altra vita persa sulle strade per via di un drammatico sinistro accaduto in via Asiago, a Bassano del Grappa. Sul luogo sono arrivati immediatamente i pompieri che hanno messo in sicurezza la Mercedes A 180 ed estratto i tre giovani rimasti incastrati nella vettura.

Sul posto della tragedia anche i carabinieri

Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di un 19enne. Gli altri due ragazzi sono stati trasferiti in ospedale, ma non rischiano la vita. Sulla scena della tragedia sono accorsi anche i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del drammatico incidente stradale.