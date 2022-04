0 Facebook Made in Sud, crollano gli ascolti, piovono pesanti critiche: “Fanno piangere, molto meglio Fatima e Stefano” Spettacolo 26 Aprile 2022 13:42 Di redazione 2'

Pesanti critiche per Made in Sud, lo show comico di Rai Due che dopo due anni torna in prima serata con la conduzione di Lorella Boccia e Clementino. Secondo i dati giornalieri il programma non ha convinto il pubblico. A leggere i commenti sui social pare che gli affezionati abbiano preferito le conduzioni passate di Fatima Trotta e Stefano De Martino.

Made in Sud infatti, andato in onda lo scorso lunedì 25 aprile, perde due punti percentuali rispetto all’esordio: 1.073.000 spettatori netti per il 6% di share e presentazione pari a 789.000 spettatori netti per il 6% di share. Un calo di ascolti dunque che probabilmente nessuno aveva previsto. La puntata d’esordio aveva fatto registrare l’8,2% di share. Un risultato sempre basso rispetto a quello raggiunto dai conduttori precedenti, ma non ancora un fallimento.

Made in Sud, crollano gli ascolti: i commenti

Sui social implacabili i fan che criticano le performance dei comici mentre apprezzano la conduzione. “I presentatori sono stati bravissimi ma i comici fanno piangere”, scrive un utente su Instagram; “Le aspettative erano tante, a parte gli Arteteca che sono sempre al top, gli altri comici anche i veterani hanno un po’ deluso. I conduttori sono troppo tutti e 2 alla prima esperienza, dovevano essere affiancati da qualcuno più esperto… Fatima manca 😢… Sicuramente il programma migliorerà!, più dettagliato invece il commento di un’altra fan. In generale dobbiamo dire che ci sono anche tanti commenti positivi, ma il calo di ascolti non è sintomi di successo!