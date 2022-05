0 Facebook Clementino costretto al forfait a Made in Sud: “Sono positivo al Covid” Curiosità 2 Maggio 2022 15:53 Di Carmine Ubertone 2'

Il noto programma televisivo ‘Made in Sud‘ sarà privo del suo neo conduttore Clementino. Il famoso rapper, stasera non sarà al timone dello show comico assieme a Lorella Boccia. Il perché del forfait? L’artista partenopeo lo ha spiegato con un messaggio sui social.

L’annuncio di Clementino sui social

Clementino, su Instagram, ha annunciato con un messaggio che è risultato positivo al Covid, proprio nella settimana in cui è uscito il suo nuovo album ‘Black Pulcinella‘: “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto. Proprio nella settimana di uscita del disco. Sono positivo al Covid, non me lo meritavo“. L’artista poi aggiunge: “Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i farmacopee di Black Pulcinella – suo nuovo album – di questa settimana“.

Il forfait a Made in Sud

Clementino spiega anche il suo obbligatorio forfait alla trasmissione su Rai 2 Made in Sud: “Sono costretto a rinviare la puntata di stasera di Made in Sud e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderà riprogrammiamo tutto! Promesso!”, ha concluso il rapper napoletano.

IL POST DI CLEMENTINO