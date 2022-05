0 Facebook Incidente Massimo Ranieri, la senatrice Granato attacca: “E’ caduto mentre elogiava il vaccino” Cronaca 7 Maggio 2022 14:53 Di redazione 2'

Ha destato scalpore l’incidente rimediato dal popolare artista napoletano Massimo Ranieri, caduto rovinosamente sul palco del Teatro Diana mentre era in scena il suo spettacolo. Il noto cantante, fortunatamente sta bene, così come hanno fatto sapere dal suo entourage.

Il post della senatrice Laura Granato

L’incidente di Massimo Ranieri ha avuto grande risalto mediatico: sull’arista partenopeo, oltre a tanti messaggi di una veloce guarigione, sono piovute anche tante critiche. Tra queste, ha fatto il giro del web, anche quella della senatrice Bianca Laura Granato, eletta nel Collegio proporzionale della Calabria. Il politico, con un post su Facebook, ha così commentato quanto accaduto al cantante napoletano: “Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto metro recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli“.

I commenti sui social

L’uscita sui social della senatrice ha fatto il giro del web. Tanti i commenti di cattivo gusto sotto il post: “Vedi il vaccino fa male solo a nominarlo..ti stende” oppure “Che si fa per i soldi!! Ma la verità viene fuori!!” e ancora: “Un artista del suo calibro, non avrebbe dovuto sponsorizzare qualcosa di cui non era di sua competenza!”

IL MESSAGGIO SU FACEBOOK DELLA SENATRICE