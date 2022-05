0 Facebook Come sta Massimo Ranieri dopo l’incidente sul palco: ha riportato una costola rotta e diverse contusioni Spettacolo 7 Maggio 2022 10:08 Di Carmine Ubertone 2'

Tanto spavento per il popolare cantante napoletano Massimo Ranieri. Ieri sera il 71enne, mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli, sito al Vomero, è caduto scendendo una scaletta al centro del palco dopo aver messo un piede in fallo.

Massimo Ranieri cade al teatro Diana, le sue condizioni

Massimo Ranieri, dopo la rovinosa caduta, è stato soccorso immediatamente dal 118 allertato dai tantissimi presenti allo spettacolo. Il cantante e attore è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il quotidiano ‘ Il Mattino‘ fa sapere che Massimo è stato sottoposto a esami diagnostici e tenuto sotto osservazione per sospetto trauma toracico e varie escoriazioni.

Le condizioni del cantante? Una costola rotta, contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Il noto cantante napoletano non ha mai perso conoscenza ed ha passato una notte dolorante, ma tutto sommato ‘tranquilla‘.

Non si conosco i tempi di recupero

Tanto dispiacere per l’artista partenopeo di aver dovuto interrompere lo spettacolo dal titolo ‘Sogno o son desto‘. Uno show che fa registrare sempre il tutto esaurito. Non si conoscono i tempi di recupero di Massimo Ranieri, è difficile al momento sapere quando il cantante riprenderà le sue esibizioni, quelle che continuano a far registrare ‘Sold out’ in tutti i teatri.