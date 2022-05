0 Facebook Massimo Ranieri, rassicurazioni dallo staff: “Sta bene, nessun malore”. Spuntano anche le critiche all’artista Il cantante partenopeo era trasportato nella serata di ieri all'ospedale Cardarelli Spettacolo 7 Maggio 2022 12:30 Di redazione 2'

Arrivano rassicurazioni sulle condizioni dell’artista napoletano Massimo Ranieri, vittima di una vistosa caduta durante il suo spettacolo “Sogno o son desto“, in scena al Teatro Diana. Il cantante partenopeo era trasportato nella serata di ieri all’ospedale Cardarelli.

Rassicurazioni dello staff di Massimo Ranieri

Conferme sulle buone condizioni di Massimo Ranieri dopo la caduta di ieri al Teatro Diana, sito nel quartiere Vomero. Le rassicurazioni arrivano dall’entourage dell’artista napoletano attraverso una storia su Instagram: “Lo staff vuole rassicurare tutti che Massimo Ranieri sta bene, non è stato un malore e non h un trauma cranico, solo una costola fratturata. Tornerà dal suo amato pubblico al più presto“.

Le critiche a Massimo Ranieri

Nel frattempo, tra i tantissimi messaggi di presta guarigione, l’artista napoletano non è stato esente da critiche sui social: “Alla sua età -71anni – non può permettersi di fare ancora queste cose“, o ancora: “Quello è ricco perciò al Cardarelli non si è fatto la barella al pronto soccorso” – facendo riferimento alle tragiche condizioni in cui versa la struttura ospedaliera napoletana – addirittura alcuni utenti tirano in ballo la questione vaccino: “Si è vaccinato ed ha accusato un malore”.